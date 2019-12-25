В Кронштадте отремонтируют аварийный дом на Флотской улице

В 2021 году квартиры этого дома признали непригодными для проживания.

В Кронштадте проведут капитальный ремонт дома №10 на Флотской улице. АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" объявило конкурс, передает пресс-служба жилищного комитета во вторник, 5 апреля.

В 2021 году квартиры этого дома признали непригодными для проживания. Здание включили в список капитального ремонта в рамках целевой программы "Молодежи – доступное жилье". Общая площадь дома 8030 квадратных метров. Внутри сделают полную перепланировку, чтобы соответствовать всем современным требованиям.

Работники заменят все перекрытия, кровельные балки и саму кровлю. Кроме этого, укрепят конструкции фундамента, подключат инженерные системы водоснабжения, а также укрепят оконные рамы и дверные проемы, установят стеклопакеты.

После ремонта квартиры продадут участники целевой программы на условиях беспроцентной рассрочки на 10 лет по стоимости практически в два раза ниже рыночной.

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