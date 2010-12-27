В Кронштадте сбили школьницу

Девочка доставлена в больницу с травмами средней тяжести.

В субботу, 11 августа, в Кронштадте 12-летнюю девочку сбил автомобиль Hyundai. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и ЛО.

Инцидент случился вечером, в районе 18 часов возле дома 7/22 по Интернациональной улице. Школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода и угодила под колеса иномарки. После происшествия пострадавшую доставили в больницу с травмами средней тяжести.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Ранне, 12 августа, в Колпинском районе несовершеннолетняя петербурженка едва не утонула в Ижорском пруду. Девочку спасли сотрудники МЧС и вызвали скорую помощь.