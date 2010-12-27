В Колпино ребенок отправился купаться в одиночку и чуть не утонул

Девочку вовремя заметили спасатели и оказали ей помощь.

В Колпинском районе несовершеннолетняя петербурженка едва не утонула в Ижорском пруду. К счастью, девочку вовремя заметили и спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Юная купальщица отправилась на пруд без сопровождения взрослых. Девочка отплыла на несколько метров от берега и начала тонуть. Сотрудники МЧС помогли ребенку выбраться, вызвали скорую помощь, а также маму спасенной.

Для дальнейшего осмотра ее доставили в больницу.

На Ижорском пруду любители искупаться нередко подвергаются опасности. Совсем недавно 53-летняя женщина чуть не утонула, ударившись копчиком в воде, в результате чего у нее отказали ноги. Спасатели вынесли ее на руках и передали врачам.