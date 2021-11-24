В Кронштадте появится центр триатлона

Строительство профинансируют Объединенные Арабские Эмираты.

Руководство "Острова фортов" нашло инвесторов для строительства триатлон-центра в Кронштадте. Об этом 21 июля сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "ОФ" Ксения Шойгу.

Благодарю наших стратегических партнеров и меценатов – Объединенные Арабские Эмираты и лично посла ОАЭ в России Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера за огромный вклад в развитие триатлона и проекта "Остров Фортов" в Кронштадте! написала она в своем Telegram.

О планах открыть триатлонный центр стало известно в прошлом году. Там можно будет позаниматься кроссфитом, бегом, сделать силовую тренировку, а также проехать на велосипеде.

Ранее стало известно о том, что у "Острова фортов" возведут современную автостоянку.

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Фото: Telegram / Ксения Шойгу