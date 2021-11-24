В Кронштадте появится центр триатлона

Руководство "Острова фортов" нашло инвесторов для строительства триатлон-центра в Кронштадте. Об этом 21 июля сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "ОФ" Ксения Шойгу.
Благодарю наших стратегических партнеров и меценатов – Объединенные Арабские Эмираты и лично посла ОАЭ в России Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера за огромный вклад в развитие триатлона и проекта "Остров Фортов" в Кронштадте!
написала она в своем Telegram.
О планах открыть триатлонный центр стало известно в прошлом году. Там можно будет позаниматься кроссфитом, бегом, сделать силовую тренировку, а также проехать на велосипеде.
Ранее стало известно о том, что у "Острова фортов" возведут современную автостоянку.
Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram.
Фото: Telegram / Ксения Шойгу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все