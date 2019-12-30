В Кронштадте ликвидируют две несанкционированные свалки

На Южной Кронштадтской дороге и на улице адмирала Грейга.

В Кронштадте планируется ликвидировать две несанкционированные свалки отходов. Соответствующую закупку разместила администрация этого района Санкт-Петербурга. Речь идет о свалках на Южной Кронштадтской дороге и на улице адмирала Грейга (возле дома 1).

Работы будут профинансированы из бюджета Северной столицы. Общая сумма средств, выделенных на эти работы, составляет 19 миллионов рублей. Предполагается, что проблема будет решена в текущем году.

Заявки, от компаний, желающих заняться этим делом, принимаются до 8 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Выборгском районе устранили 64 свалки.

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