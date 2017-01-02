Александр Молохов ответил на пост дипмиссии в Twitter.

В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов. Ранее посольство США на Украине опубликовала осуждающий России пост. Он связан с началом работы железнодорожного участка Крымского моста.

Дипломаты отметили, что поезда ходят невзирая на позицию Вашингтона и посольства. Дипломатическая миссия расценивает такие действия как вопиющее неуважение к суверенитету Украины. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма прокомментировал ситуацию "РИА Новостям". Александр Молохов считает, что американцы просто завидуют России и другой позиции от них не стоило ожидать.

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Молохов добавил, что России удалось построить конструкцию через Керченский пролив даже с учетом введенных против нее санкций. Он назвал мост - гордостью государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что проезд первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту показали на видео.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

