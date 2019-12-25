Михаил Развожаев рассказал жителям города о том, что ограничений по подаче воды не будет до марта.

В Крыму началась переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь. Об этом подписчикам в Instagram-аккаунте сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что для водоснабжения эксперты начали использовать воду из карьера. Это решение позволит покрыть возникший в регионе вододефицит.

Теперь 15 тысяч кубометров воды, которые сегодня начинают поступать в нашу систему, позволяют экономить 15 тысяч кубов на Чернореченском водохранилище Михаил Развожаев, глава Севастополя

Чиновник напомнил, что благодаря запуску резервного источника водоснабжения город продержится без ограничений по подаче воды до марта 2021 года. Затем резервуары будут наполнены паводковыми водами. К этому моменту строители создадут большой водозабор на реке Бельбек. Ранее властям пришлось ввести режим повышенной готовности из-за затянувшейся засухи. Вода поступала из резервного водоема около горы Гасфорта и Инкерманского озера.

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