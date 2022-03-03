Потоки идут самотеком через прорванную дамбу с украинской стороны.

В Крым начала поступать вода с Украины. Вода в Северо-Крымском канале у Армянска появилась в результате подрыва возведенной дамбы. Сейчас потоки дошли до территории полуострова самотеком. При этом шлюзы для подачи воды в регион на украинской территории не открывались. Такой информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился местный советник губернатора Олег Крючков.

Это самотек воды, которая находилась в части канала выше взорванной недавно дамбы..Эта вода дошла до Крыма. Шлюзы для подачи воды реки Днепр (в Новой Каховке) не открывались. Олег Крючков, эксперт

Чиновник уточнил прессе, что в настоящее время ведутся мероприятия по обследованию русла канала. Подготавливаются гидротехнические узлы. Подача воды в Крым произойдет только после завершения всех работ.

Российские военные взорвали дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым.

Фото и видео: Крым-24, Telegram / РИА Новости