В "Крестах" 4 декабря прошел крестный ход

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В храме имени Святого Апостола Петра при СИЗО-1 ("Кресты") прошло богослужение с крестным ходом по территории учреждения, посвященное празднованию великого христианского праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Служение возглавили председатель отдела по тюремному служению петербургской епархии и помощник начальника УФСИН России по Северной столице по организации работы с верующими протоиерей Олег Скоморох и отец Георгий Сычев – настоятель храма СИЗО-1.

По окончании литургии по территории учреждения прошел крестный ход. Территорию освятили водой.

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Фото: пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области