Дмитрий песков назвал действия ВСУ " в Белгородской области ужасающим террористическим актом".

Кремль не удовлетворен результатами заседания Совета Безопасности ООН по ситуации со сбитым российским самолетом Ил-76 в Белгородской области. Это связано с тем, что коллективный Запад так и не осудил этот ужасающий теракт со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 января сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Для нас все-таки в первую очередь там были наши летчики и сопровождающие, то есть погибли россияне. Но и погибло очень большое количество украинских военнопленных. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве добавили, что произошедшая катастрофа беспрецедентна, поэтому требует должной оценки мирового сообщества. Однако ВСУ не в первый раз ликвидирует собственных граждан. Дмитрий Песков считает, что последовательная деятельность страны по этому вопросу ведется с 2014 года.

Песков: Россия не отказывается от требований нейтральности Украины.

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