В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Дмитрий Песков не исключил провокации со стороны Киева.

В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине пояснил, что при этом в Москве опасаются тех провокаций, которые может устроить киевский режим во время рабочего визита делегации.

Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник добавил, что Россия по-прежнему ждет эту миссию. Специалисты с ЗАЭС и ВС РФ готовы взаимодействовать с гостями.

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