В Кремле рассказали о текущем состоянии вопроса по переносу парада Победы

Реплику пресс-секретаря президента РФ приводят РИА "Новости".

Прессс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что решений о возможном переносе парада Победы пока не принималось. Он отметил, что парад Победы и празднование Дня Победы должен быть обязательно. Однако финальное решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России.

Ранее мы сообщали о том, что в Оргкомитете празднования 9 мая попросили не приглашать ветеранов на парад Победы. Заявление сделал советник президента Антон Кобяков. В связи с этим высказыванием пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось. Он отметил, что рассматриваются разные варианты его проведения. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

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