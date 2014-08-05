Дмитрий Песков хочет избежать оценок недавних слов американского президента об отношениях с Россией.

В Кремле приняли к сведению слова Трампа о "сокращении сроков" мирного урегулирования на Украине. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 29 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что Москва хотела бы избежать каких-либо оценок по высказываниям лидера Белого дома.

Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что президент-респкбликанец Дональд Трамп ранее заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего Вашингтон планирует ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых международных партнеров. Однако в понедельник, 28 июля, американский политический лидер сказал, что разочарован Кремлем и переговорным прогрессом с киевским режимом в урегулировании регионального кризиса, а поэтому сокращает срок "ультиматума" до 10-12 дней. Дополнительно иностранец заметил, что более не заинтересован в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он не пояснил, рабочие контакты какого рода и по какой теме имеет в виду.

Песков переадресовал в правительство вопрос об атаках систем "Аэрофлота".

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