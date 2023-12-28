В Кремле ответили на вопрос о будущих контактах Путина с Ким Чен Ыном

В Москве оценили вероятность ближайших контактов между Путиным и Ким Чен Ыном.

В Кремле ответили на вопрос о будущих контактах российского президента с северокорейсуким председателем Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление от 28 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Сейчас пока нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Москва продолжает специальную военную операцию, однако российское руководство готово начать переговоры с Киевом без предварительных условий. Представитель Кремля отметил, что власти из Белого дома также продолжают усилия "по выводу процесса в мирное русло".

Песков: в графике Путина нет беседы с Трампом.

Фото и видео: Telegram / ТАСС / Алексей Голенищев