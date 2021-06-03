В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Москва не видит необходимости провести такое мероприятие в скором времени.

Трехсторонняя встреча между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также их коллегой из киевского режима Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна. Соответствующее заявление от 3 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на вопрос СМИ о вероятности трехстороннего мероприятия на высшем уровне.

Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровне. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дополнительно в Кремле назвали неловким и неудачным заявление Владимира Зеленского, сделанное иностранным политиком после второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. По мнению Дмитрия Пескова, речь идет о неловком и неуместном заявлении, которое не п=соответствует духу переговоров.

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