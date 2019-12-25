Песков не считает, что на несогласованные акции протеста выходят провокаторы.

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске организовывали из-за рубежа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что не считает, что на несогласованные акции протеста выходят провокаторы. Песков отбросил и домыслы о том, что митинги организовываются на митинги команды Сергея Фургала.

Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

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