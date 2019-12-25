В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске организовывали из-за рубежа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что не считает, что на несогласованные акции протеста выходят провокаторы. Песков отбросил и домыслы о том, что митинги организовываются на митинги команды Сергея Фургала.
Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
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