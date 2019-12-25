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В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске организовывали из-за рубежа
Сегодня, 14:08
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matveyvn

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске организовывали из-за рубежа

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Песков не считает, что на несогласованные акции протеста выходят провокаторы.

В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске организовывали из-за рубежа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что не считает, что на несогласованные акции протеста выходят провокаторы. Песков отбросил и домыслы о том, что митинги организовываются на митинги команды Сергея Фургала.

Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края.

Теги: дело фургала, митинги, песков, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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