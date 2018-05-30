В Кремле не исключили награждение отличившихся под Курском бойцов из КНДР

Дмитрий Песков не знает о том, будет ли Москва представлять госнаграды иностранным бойцам из КНДР, сражавшимся за Курскую область.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский резидент Владимир Путин может наградить военнослужащих из Северной Кореи, помогавших освобождать приграничныхе районы Курской области от Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление от 29 апреля журналистам на регулярном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков.

Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Так Песков ответил на вопрос, есть ли такие планы у президента РФ

В Кремле ответили на вопрос о будущих контактах Путина с Ким Чен Ыном.

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