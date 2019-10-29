Песков назвал условие для договорённостей с Украиной по газу

В Брюсселе состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Пресс-секретарь президента РФ назвал условие, которое поможет достичь договоренности по газовому вопросу.

По словам Пескова, позиция России была изложена 28 октября на трёхсторонних консультациях по газу. Пресс-секретарь отметил, что для достижения договорённости на повестке дня не должно быть судебных претензий .

Напомним, стокгольмский арбитраж ранее вынес решение о том, что "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов, но российская компания обжаловала это решение.

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