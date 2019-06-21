Песков назвал митинги в Грузии русофобской провокацией

Россия опасается возникшей агрессии из-за большого потока российских туристов, желающих посетить Грузию.

Митинги в Грузии в Кремле сочли русофобской провокацией, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Россию беспокоит такая агрессия из-за большого количества русских туристов, сообщает РБК.

Случившееся вызывало крайнее осуждение Кремля, так как все произошло на "фоне проведения международного межпарламентского мероприятия". Речь идет о 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой приняла участие российская делегация.

Оппозиция Грузии возмутилась, что президента МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. Разбушевавшаяся толпа призвала российскую сторону покинуть Грузию, а также потребовала отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. В результате столкновения пострадали около 240 человек со стороны митингующих и полиции.

Ранее Piter.TV писал, что в Тбилиси оппозиция штурмует здание Парламента.

Видео: YouTube/ Весьма Today

