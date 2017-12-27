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В Кременчуге разбился гражданский вертолет: 4 человека погибли

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В сети появилось видео с места ЧП снятое с квадрокоптера.

Накануне вечером, 25 января, в Полтавской области в районе Кременчуга разбился частный вертолет.

Крушение произошло около 19 часов вечера. Сообщается, что на борту находилось 4 человека, все они погибли. По предварительной версии, вертолет в условиях сильного тумана столкнулся с высотной конструкцией. Местные жители сообщают, что вертолет рухнул вблизи жилых домов. Жители окрестных домов остались без электричества, возможно из-за повреждения линий электропередачи при падении вертолета.

Вертолет МИ - 8 принадлежал частной авиакомпании "Украинские вертолеты" и совершал учебно - тренировочный полет.  

Видео: YouTube/DRONARIUM Ukraine

 
Теги: в мире , кременчуг , крушение вертолета , украина
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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