В Красноярском крае бизнесмена признали виновным в продаже некачественного топлива

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

В Красноярском края бизнесмена признали виновным в продаже некачественного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, в сентябре 2018 года предприниматель заключил контракт с муниципальным предприятием на поставку дизельного межсезонного и зимнего топлива. По документам качество горючего должно было соответствовать ГОСТу. Однако вместо солярки бизнесмен приобрел газовое масло и отправил заказчику под видом дизеля.

Отмечается, что за год злоумышленник реализовал более 210 тысяч литров низкокачественного продукта на общую сумму более 11 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Следствие установило, что качество товара влияло на работоспособность автобусов. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Также был удовлетворен иск пострадавшего предприятия на сумму более 6 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени задержан курьер, похитивший по указке аферистов около 5 млн рублей.

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю