В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального Заксобрания

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального Законодательного собрания Сергея Натарова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Задержание Натарова было произведено 21 декабря. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

По предварительным данным, следственные мероприятия в отношении депутата красноярского ЗС могут быть связаны с уголовным делом бывшего советника главы региона Антона Натарова – сына вице-спикера. Его подозревают в мошенничестве и хищении на сумму более четырех миллионов рублей. Он был задержан в 2019 году, а сейчас находится под домашним арестом.

Ранее в Киргизии задержали командующего внутренними войсками.

Фото: Instagram / natarovsergey