В Красноярском крае возбуждено дело о публичных призывах к терроризму

Фигурантом расследования стал 25-летний житель региона.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело (по части 2 статьи 205.2 УК РФ) о публичных призывах к террористической деятельности. Соответствующая информация размещена на официальном YouTube-канале надзорного ведомства. Фигурантом расследования стал 25-летний местный житель. Дело заведено по материалам, предоставленным следователям сотрудниками регионального УФСБ РФ.

Следствие считает 23 и 24 февраля 2022 года подозреваемый находился на территории района Кайеркан города Норильска. Он использовал Интернет для размещения в мессенджере своего сообщества снимок на фоне флага запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство", а также другие ролики. Все записи сделаны для публичного просмотра.

В рамках обысков по месту жительства подозреваемого оперативниками изъяты два самодельных взрывных устройства, а также флаг с символикой запрещенной террористической организации, рукописный текст с присягой на верность его амиру. Фигурант расследования объяснил силовикам, что при помощи самодельного взрывного устройства планировал совершить террористический акт на объекте ФСИН Красноярского края.

СК РФ: Устанавливаются обстоятельства попадания снаряда ВСУ в Белгородскую область.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России