СК РФ: Устанавливаются обстоятельства попадания снаряда ВСУ в Белгородскую область

Дело на контроль взял Александр Бастрыкин.

Устанавливаются обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области. Такое заявление опубликовали представители Следственного комитета России на официальном YouTube-канале. Власти региона установили, что в результате попадания вечером 23 марта снаряда, запущенного с территории Украины, есть пострадавшие. Боеприпас приземлился в районе населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка. В настоящее время специалисты уточняют количество возможных раненых граждан.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение следователям ГСУ СК зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области. В Управлении пояснили, что инцидент будет тщательным образом расследован, изучены обстоятельства произошедшего. В надзорном ведомстве примут исчерпывающие меры к установлению всех виновных и ответственных лиц.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

