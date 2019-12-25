В Красноярском крае при заносе прицепа фуры погиб водитель встречного бензовоза

Водитель фуры получил травмы различной степени тяжести.

Сегодня утром, 7 августа, в Уярском районе Красноярского края столкнулись два грузовика.

ГИБДД по Красноярскому краю сообщает, что ДТП произошло на 938 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь", К машины "Фредлайнер" занесло прицеп на встречную полосу, где в это время двигался бензовоз "Скания".

В результате столкновения грузовика и прицепа водитель бензовоза погиб на месте ДТП. Водитель "Фредлайнера" получил различные травмы. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Уточняется, что топлива на момент ДТП в бензовозе не было.

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Фото: ВК, ГИБДД24