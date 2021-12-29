В Красноярском крае нашли мертвым депутата райсовета

В Красноярском крае обнаружили мертвым местного депутата Андрея Шалько. Информацию об этом подтвердили "РИА Новости" в правоохранительных органах.
Депутат Новоселовского райсовета был найден в своем доме, расположенном в поселке Кома, с огнестрельным ранением 7 февраля. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти не выявлено.
В настоящее время выяснятся мотивы и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге арестовали завотделением медцентра, где 7 человек умерли от отравления барием.
Фото: ideputat.er.ru
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