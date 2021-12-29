В Красноярском крае нашли мертвым депутата райсовета

Признаков криминального характера смерти не выявлено.

В Красноярском крае обнаружили мертвым местного депутата Андрея Шалько. Информацию об этом подтвердили "РИА Новости" в правоохранительных органах.

Депутат Новоселовского райсовета был найден в своем доме, расположенном в поселке Кома, с огнестрельным ранением 7 февраля. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти не выявлено.

В настоящее время выяснятся мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге арестовали завотделением медцентра, где 7 человек умерли от отравления барием.

Фото: ideputat.er.ru