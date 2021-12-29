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В Красноярском крае нашли мертвым депутата райсовета
Сегодня, 9:04
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В Красноярском крае нашли мертвым депутата райсовета

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Признаков криминального характера смерти не выявлено.

В Красноярском крае обнаружили мертвым местного депутата Андрея Шалько. Информацию об этом подтвердили "РИА Новости" в правоохранительных органах.

Депутат Новоселовского райсовета был найден в своем доме, расположенном в поселке Кома, с огнестрельным ранением 7 февраля. По предварительным данным, признаков криминального характера смерти не выявлено.

В настоящее время выяснятся мотивы и обстоятельства произошедшего. 

Ранее в Петербурге арестовали завотделением медцентра, где 7 человек умерли от отравления барием.

Фото: ideputat.er.ru

Теги: андрей шалько, красноярский край, огнестрельное ранение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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