Трое детей скончались в результате отравления.

В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, семья, в том числе четверо детей, отравились после употребления курицы и пельменей, приобретенных в местном магазине в селе Красная Сопка. У шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие. Оба скончались в больнице. Позже стало известно, что в результате отравления скончался третий ребенок.

Состояние остальных членов семьи по-прежнему тяжелое. Их доставили санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Сейчас ожидают экспертизу по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы.

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Видео: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия