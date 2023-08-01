В Красноярском крае изъяли более четырех тысяч литров алкоголя

Всего было обнаружено и изъято более 4 тысяч литров спиртного.

В Красноярском крае полиция изъяла более четырех тысяч литров алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В опубликованном сообщении отмечается, что правоохранители при поддержке бойцов спецназа задержали бутлегеров. Обыски прошли в арендованных гаражных боксах в поселке Горный и городе Ачинске, а также в придорожном кафе в деревне Большой Кемчуг.

Всего было обнаружено и изъято более 4 тысяч литров спиртного. Общая стоимость изъятого превысила 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти полиция изъяла 6 тысяч бутылок контрафактного сидра.

Видео: Telegram / МВД 24