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В Красноярске задушили 5-летнюю девочку, а тело ее матери нашли под окнами многоэтажки
Сегодня, 10:44
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В Красноярске задушили 5-летнюю девочку, а тело ее матери нашли под окнами многоэтажки

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Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего.

В Красноярске нашли мертвой пятилетнюю девочку, а тело ее матери обнаружили под окнами многоэтажки. Об этом сообщили пресс-службе ГСУ следкома России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел по улице Борисова. 1 декабря на пульт экстренных служб поступило сообщение, что тело ребенка с признаками удушения было обнаружено в квартире многоэтажного дома, а труп ее матери – по дворе. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". 

Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего.

Ранее на Алтае школьник выстрелом из пневмата ранил другого ученика.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: красноярск, самоубийство, убийство малолетнего
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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