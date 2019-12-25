В Красноярске задушили 5-летнюю девочку, а тело ее матери нашли под окнами многоэтажки

Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего.

В Красноярске нашли мертвой пятилетнюю девочку, а тело ее матери обнаружили под окнами многоэтажки. Об этом сообщили пресс-службе ГСУ следкома России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел по улице Борисова. 1 декабря на пульт экстренных служб поступило сообщение, что тело ребенка с признаками удушения было обнаружено в квартире многоэтажного дома, а труп ее матери – по дворе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего.

Ранее на Алтае школьник выстрелом из пневмата ранил другого ученика.

Фото: Следственный комитет РФ