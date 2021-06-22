Женщина ранее привлекалась к административной ответственности.

В Красноярске задержали женщину, которая силой заставила ребенка извиняться. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве пояснили, что подозреваемая силой заставила несовершеннолетнего встать на колени и просить прощения перед ее сыном. Пострадавшим считается девятилетний мальчик.

Подозреваемая задержана, следствие вышло в суд ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что следователи распространили в социальных сетях ролик, на котором фигурантка расследования сама извиняется перед ребенком, которого поставила на колени. Ранее мать девятилетнего мальчика обратилась в полицию. Оперативники возбудили два уголовных дела по статьям за нанесение побоев против 35-летней женщины, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности.

Органы опеки изъяли из семьи двух детей 2013 и 2016 годов рождения.

Конфликт со стрельбой произошел на рынке в Красноярске.

Видео: ВК/ЧП Красноярск