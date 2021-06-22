Задержаны шесть человек.

Конфликт со стрельбой произошел на рынке в Красноярске. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МВД. По данным полиции, преступление совершено в Центральном районе города. Участников потасовки задержали представители закона. В отделение полиции доставлено шесть подозреваемых. Во время обыска у них изъято охотничье оружие, а также травматический пистолет и патроны к ним.

На данный момент известно, что стрелками были работники рынка. По факту произошедшего оперативники возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (за хулиганство). По данному преступлению максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Расследование обстоятельств дела продолжается.

В Колорадо два человека, включая полицейского, погибли при стрельбе.

Фото и видео: 24.мвд.рф