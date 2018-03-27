В Красноярске задержали 9 членов террористической организации

Появилось видео задержания трех организаторов и 6 участников террористической организации.

Сегодня, 27 марта, стало известно о задержании 9 человек в Красноярске, членах террористической организации "Красноярский джамаат" (Запрещенная в России террористическая организация).

Сотрудники ФСБ совместно с региональным ГУ МВД России и подразделениями Росгвардии провели операцию по задержанию преступников. Эта террористическая организация имела связь с международными террористическими организациями. В ходе спецоперации было задержано три организатора и шесть членов преступного сообщества. В ходе обысков, проведенным по 16 адресам, были обнаружены инструкции по изготовлению взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу. а также запрещенная религиозная литература.

Сейчас задержанные дают признательные показания.

Видео: Telegram/HUE