В Красноярске возбуждено уголовное дело о продаже детей в Китай

Трех жительниц Казахстана и граждан Китая объявили в розыск.

В Красноярске возбуждено уголовное дело против трех жительниц Казахстана, которые за миллион рублей продали новорожденных детей гражданам Китая. Об этом сообщает пресс-служба СК региона.

По информации источника, в августе 2019 года три граждански Казахстана заключили в Красноярске договор на 1 млн рублей о заместительном вынашивании беременности с китайскими гражданами, которые являются биологическими отцами детей. В апреле 2020-го женщины родили двух мальчиков и двух девочек, оставили их няне и покинули Россию.

Против жительниц Казахстана возбудили уголовное дело о торговле людьми, находившихся в беспомощном положении. Их, а также граждан Китая объявили в розыск. Младенцы находятся в доме ребенка.

Ранее в Калининграде задержали похитителя игрушечных Дедов Морозов в торговых центрах.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации