В Калининграде задержали похитителя игрушечных Дедов Морозов в торговых центрах

В Калининграде задержали мужчину, воровавшего фигуры Дедов Морозов в строительном торговом центре. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
Его выследили по камерам наблюдения. 34-летний мужчина воровал игрушечных Дедов Морозов и продавал их случайным прохожим. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и хранение наркотиков. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Регулярно посещая крупные строительные магазины, мужчина интересовался не стройматериалами, а исключительно украшениями под новогоднюю елку. Не давал покоя ему яркий приветливый Дед Мороз при входе. Ловко похитив Мороза в один день, он возвращался вновь.
Светлана Поставничая, руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области
Ранее стало известно, что в Новочеркасске потушили крупный пожар в ангаре.
Видео: YouTube / УМВД России по Калининградской области
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