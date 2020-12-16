В Калининграде задержали похитителя игрушечных Дедов Морозов в торговых центрах

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и хранение наркотиков

В Калининграде задержали мужчину, воровавшего фигуры Дедов Морозов в строительном торговом центре. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Его выследили по камерам наблюдения. 34-летний мужчина воровал игрушечных Дедов Морозов и продавал их случайным прохожим. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбой и хранение наркотиков. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Регулярно посещая крупные строительные магазины, мужчина интересовался не стройматериалами, а исключительно украшениями под новогоднюю елку. Не давал покоя ему яркий приветливый Дед Мороз при входе. Ловко похитив Мороза в один день, он возвращался вновь. Светлана Поставничая, руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области

Ранее стало известно, что в Новочеркасске потушили крупный пожар в ангаре.

Видео: YouTube / УМВД России по Калининградской области