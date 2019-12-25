В Красноярске умерла блогер после пластической операции

Смерть могла наступить в результате тромбоэмболии легочных путей.

В Красноярске после пластической операции умерла 47-летняя жительница Новосибирска. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Красноярскому краю.

Женщина скончалась 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии краевого центра. Перед операцией был заключен договор об оказании медицинских услуг. Пациентка умерла на следующий день. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочных путей.

По информации местных СМИ, умершая – блогер из Новосибирска Яна Фиалковская. Она получила известность после того, как похудела на 60 килограммов, а потом стала помогать сбросить лишний вес своим подписчикам.

Следственные органы организовали проверку по факту смерти женщины. В ходе мероприятий будут установлены обстоятельства инцидента, а также дана комплексная оценка деятельности врачей и назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Фото: СУ СК России по Красноярскому краю