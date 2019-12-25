  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красноярске умерла блогер после пластической операции
Сегодня, 10:00
172
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В Красноярске умерла блогер после пластической операции

0 0

Смерть могла наступить в результате тромбоэмболии легочных путей. 

В Красноярске после пластической операции умерла 47-летняя жительница Новосибирска. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Красноярскому краю.

Женщина скончалась 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии краевого центра. Перед операцией был заключен договор об оказании медицинских услуг. Пациентка умерла на следующий день. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. 

По информации местных СМИ, умершая – блогер из Новосибирска Яна Фиалковская. Она получила известность после того, как похудела на 60 килограммов, а потом стала помогать сбросить лишний вес своим подписчикам.

Следственные органы организовали проверку по факту смерти женщины. В ходе мероприятий будут установлены обстоятельства инцидента, а также дана комплексная оценка деятельности врачей и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Подмосковье поймали вора в законе, которого искали 28 лет после убийства милиционера.

Фото: СУ СК России по Красноярскому краю

Теги: красноярский край, пластическая операция, яна фиалковская
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии