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В Подмосковье поймали вора в законе, которого искали 28 лет после убийства милиционера

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Предположительно мужчина связан с убийством милиционера.

В Московской области правоохранительные органы поймали легендарного вора в законе, которого искали 28 лет после убийства милиционера. Об этом сообщили журналисты издания "Прайм Крайм". известно, что речь идет о 50-летнем Мамуку Шубитидзе. Долгое время грузин находился в бегах. 

Сотрудники уголовного розыска пояснили прессе, что в 90-ых годах подозреваемый привлекался к ответственности по статьям за угон, а также за нанесение телесных повреждений и незаконное оружие. В 1993 году он якобы убил представителя закона. После этого иностранец сменил имя на Давида Бараташвили. Его стали активно искать после того, как гражданин попал в розыск за угрозу убийством, краже и насилии в Белоруссии по отношению к представителю власти.

Мужчина был заключен под стражу 9 ноября.

В Иркутске полицейские и Интерпол вернули жителю Новосибирска угнанный 15 лет назад автомобиль.

Фото и видео: YouTube / ПРАЙМ КРАЙМ

Теги: вор в законе, грузия, криминальный авторитет, мвд, подмосковье
Категории: Мировые новости, Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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