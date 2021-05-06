Водитель BMW врезался в мотоцикл с тремя подростками под Красноярском.
Инцидент произошел в селе Чунояр Богучанского района. По предварительным данным, 16-летний юноша был за рулем мотоцикла "Урал". Он не уступил дорогу водителю BMW. Тот на полной скорости въехал в мотоцикл. В результате столкновения пострадали три человека. Водитель мотоцикла и двое 15-летних пассажиров попали в районную больницу. Больше всего пострадал парень, который находился в прицепе мотоцикла. В автомобиле пострадавших не было.
Правоохранители составили административные материалы на виновника ДТП.
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Видео: Telegram / LIFE SHOT
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