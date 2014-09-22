SpaceX провела успешные испытания прототипа Starship

Затем глава SpaceX Илон Маск уточнил, что посадка прошла в штатном режиме.

Прототип космического корабля Starship SN15 успешно приземлился в Техасе. Трансляция шла в Twitter компании SpaceX.

Космический корабль отправился с полигона в районе деревни Бока-Чика (штат Техас) в 01:24 по московскому времени. Он поднялся на высоту около 10 км после чего спустился на площадку. Прошлое испытание состоялось в конце марта. Тогда прототип корабля SN11 взорвался за минуту до вертикальной посадки.

Напомним, что 4 марта компания впервые посадила прототип Starship во время летних испытаний. Несмотря на это он взорвался почти сразу после посадки.

Ранее мы сообщили, что в Курганской области трассу накрыло смогом из-за пожаров.

Видео: YouTube / SpaceX