Мужчина выжил, его госпитализировали.

В Красноярске стеллажи с алкоголем обрушились и завалили рабочего на складе. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении МЧС. Мужчина выжил после обрушения на него двух стеллажей. Пациента госпитализировали с места происшествия. Известно, что магазин, в котором произошла опасная ситуация, располагается по улице Калинина.

Силами КГКУ "Спасатель" человек с признаками жизни был извлечен и передан карете скорой помощи. Предварительная причина - нарушение техники безопасности. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В общей сложности к спасательной операции было привлечены силы 28 человек личного состава ведомства, а также четыре единицы спецтехники. Сейчас пострадавший направлен в межрайонную клиническую больницу скорой помощи имени Карповича. Его состояние врачи находят средней степени тяжести.

В Волгограде загорелся цех на территории завода "Красный Октябрь".

Фото и видео: Telegram / Mash