На Дальнем Востоке начались незаконные акции в поддержку Алексея Навального

Правоохранительные органы призывают отказаться от участия в митингах.

На Дальнем Востоке начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, на главной площади Петропавловска-Камчатского собрались демонстранты. Сотрудники полиции задержали трех человек. Кроме того, задержан представитель регионального отделения партии "Яблоко" Виктор Холманских.

Напомним, что 23 января в 129 городах России состоялись несанкционированные акции протеста. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело о хулиганстве, применении насилия к полицейских и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее мы сообщили, что во Владивостоке задержаны более 30 человек.

Видео: Youtube/Sergey news, Протесты в мире