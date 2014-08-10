Во Владивостоке задержаны более 30 человек

Правоохранители сажали протестующих в автобусы, которые обычно ездят по муниципальным маршрутам.

Во Владивостоке прошел несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", задержаны 76 россиян.

Демонстранты собрались у памятника на центральной площади. Сотрудники полиции напомнили гражданам, что акция не была согласована. На улицах установили специальные конусы, запрещающие остановку транспорта. ОМОН оцепил территорию Спортивной гавани. Участники акции убегали от силовиков по льду. На протесте силовики задержали журналистику SOTA Екатерину Ищенко и её коллегу из "Новой газеты" Валерию Федоренко. После проверки документов их отпустили.

По данным "ОВД-Инфо" в других городах тоже начались задержания. Так, в Новокузнецке в автозак попали 16 человек, в Иркутске – 10 митингующих. Ещё несколько человек задержали в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Новокузнецке и других регионах России.

Ранее мы сообщили, что жители Владивостока вышли на несогласованную акцию в поддержку Навального.

Видео: Youtube/РУБАЙ NEWS, FREEDOM_TV