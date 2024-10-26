В Красноярске при пожаре в частном доме погибли четыре человека

СК начал расследование причин трагедии.

На территории российского города Красноярск на улице Транзитной во время пожара погибли четыре человека. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета страны по Красноярскому краю и Хакасии. Инцидент зафиксирован ранним утром 26 октября по местному времени. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти двум лицам и более по неосторожности. На месте произошедшего работают криминалисты и следователи.

Поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в частном доме, расположенном по улице Транзитная города Красноярска, обнаружены тела четверых мужчин с признаками термического воздействия огня. пресс-служба СК РФ по региону

При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли.

Фото и видео: Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии