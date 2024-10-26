При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли

В здании частично обрушилась крыш.

На территории трехэтажного здания гостиницы в Хабаровском крае произошло воспламенение. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренной службы страны. Известно, что огонь начал распространяться по 200 квадратным метрам. Позже пламя удалось локализовать на 500 квадратных метрах. В результате проведенной операции сотрудникам ГУ МЧС удалось спасти из огня пятерых человек. Трех пациентов пришлось госпитализировать.

Загорелась крыша трехэтажной гостиницы. Шесть человек вышли из здания самостоятельно, пять вывели сотрудники МЧС России в спасустройствах. Трем постояльцам потребовалась госпитализация. пост ГУ МЧС в соцсетях

В ликвидации пожара были задействованы силы 20 человек личного состава ведомства и семь единиц техники. Сейчас пламя полностью потушено. Известно, что произошло частичное обрушение крыши дома.

Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МЧС России