В Красноярске оперативники задержали "гадалку", похитившую украшения у пенсионерки

Подозреваемая признала вину в преступлении.

В дежурную часть правоохранительных органов по Красноярскому краю поступило сообщение от жительницы 1946 года о том, что неизвестная женщина похитила золотые украшения под видом снятия сглаза. Позже оперативники установили, что на улице к пенсионерка подошла злоумышленница и спросила дорогу. После этого мошенница предложила погадать и напросилась в гости. В помещении она объявила хозяйке квартиры о том, что на ней лежит порча. Для ее снятия гадалке потребовались денежные средства и серьги, находившиеся на потерпевшей. После того, как подозреваемая получила наличные, то ей удалось отвлечь внимание хозяйки и сбежать из квартиры с похищенным имуществом. В настоящее время фигурантка уголовного расследования задержана. Ей оказалась неоднократно судимая жительница города Красноярска 1963 года рождения. Полиция изъяла у нее украденные серьги. В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемая заключена под стражу.

В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков.

Фото и видео: МВД России