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В Красносельском районе сгорела "Шкода"
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В Красносельском районе сгорела "Шкода"

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Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 21 сентября, в 13:47 управление МЧС по Петербургу получило сигнал о пожаре у дома №120к1 по улице Коммунаров в Красносельском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в автомобиле марки "Шкода" сгорели все сгораемые части. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 14:19. 

На борьбу с огнем привлекли одну единицу техники и 5 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv

Теги: красносельский район, пожар, сгорела машина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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