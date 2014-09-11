В Красносельском районе сгорела "Шкода"

Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 21 сентября, в 13:47 управление МЧС по Петербургу получило сигнал о пожаре у дома №120к1 по улице Коммунаров в Красносельском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в автомобиле марки "Шкода" сгорели все сгораемые части. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 14:19.

На борьбу с огнем привлекли одну единицу техники и 5 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv