В Красносельском районе раскритиковали отчеты чиновников по разукомплектованным авто

Жители Красносельского района выражают недовольство работой администрации по устранению разукомплектованных автомобилей, считая, что такая деятельность во многих случаях только вредит горожанам. Кроме того, по мнению петербуржцев, чиновники закрывают глаза на реальные проблемы, из-за чего их отчеты о проделанной работе похожи на отписки.

В официальной группе "ВКонтакте" Красносельского района в последние дни появилось несколько постов о том, что местная администрация активно выявляет случаи оставления автомобилей владельцами. Чиновники находят точки с разукомплектованным транспортом и выписывают штраф владельцам, опираясь на п.1, ст. 30 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Они уведомляют, что в случае, если владелец автомобиля не уберет транспортное средство в течение 15 суток с момента вынесения предупреждения, ему будет выписан штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. По завершении всех мероприятий собственник обязан уведомить об этом Отдел благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красносельского района.



Некоторым подписчики усомнились в целесообразности проведения такой работы. Жители Красносельского района посчитали, что проблема не настолько существенна, чтобы ей занимались сотрудники администрации. Для решения вопроса, как считают местные, достаточно позвонить в ГИБДД, которое по номерам автомобиля сможет выяснить адрес и телефон владельца.



Другие жители Красносельского района предположили, что автовладелец мог попасть в аварию, после которой оставил автомобиль на парковочном месте за неимением гаража и средств на ремонт. Однако из-за действий администрации ему, возможно, придется заплатить штраф, отмечают подписчики.



Петербурженка также пожаловалась на торговый ларек на колесах, который занимает парковочное место во внутридворовой территории. Местные жители при этом пытались решить вопрос самостоятельно, и, как сообщается, звонили в администрацию, после чего стало известно, что торговая точка взята в аренду и размещена там на законных основаниях.



Пресс-служба администрации Красносельского района попыталась выяснить, кому принадлежит торговый ларек на колесах, однако после того, как узнала, что на нем нет номеров, перестала отвечать на комментарии. При этом им предоставили всю необходимую информацию о местонахождении прицепа, вплоть до указания парадной, рядом с которой он находится.



Также в комментариях отмечали, что в некоторых дворах брошенные автомобили стоят уже несколько лет, однако чиновники по каким-то причинам не разбираются с ними.

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Фото: vk.com/public149329533