Три автобусных маршрута изменят в Красносельском районе

Временные изменения коснутся автобусов № 229, К-184, К-333.

В эти выходные, 4 и 5 июля, в Красносельском районе изменят три автобусных маршрута. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Изменения, связанные с дорожными работами на улице Пограничника Гарькавого, коснутся автобусов № 229, К-184, К-333.

Известно, что в середине улицы Пограничника Гарькавого автобус №229 будет сворачивать на проспект Ветеранов. Также автобус будет проезжать по улице Пионерстроя. Коммерческий автобус № К-184 будет объезжать дорожные работы по улице Лётчика Пилютова, а автобус № К-333 объедет закрытый участок по улице Пионерстроя.

Ранее мы писали. что под Тверью сгорел пассажирский автобус.

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