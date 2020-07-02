Под Тверью сгорел пассажирский автобус

В Конаковском районе Тверской области дотла сгорел пассажирский автобус.
В социальной сети ВКонтакте опубликовано видео с горящим пассажирским автобусом. По словам очевидцев, пассажиры и водитель успели вовремя покинуть салон. Пострадавших нет, но автобус сгорел дотла.
По сообщениям регионального МЧС возгорание началось в моторном отсеке, и огонь быстро распространился по всему салону. ЧП произошло накануне вечером, 1 июля, по дороге из Конаково в Дубки.
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Видео: Подслушано Конаково и Конаковский район
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