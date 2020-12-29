В Красносельском районе горела баня

Здание частично обрушилось.

Вечером в субботу, 2 января, на Калиновой улице в Красносельском районе заметили пожар. Видеозаписями с места поделились очевидцы в соцсетях. О подробностях происшествия рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что горело двухэтажное здание 30х30 метров по всей площади с частичным обрушением. До прибытия спасателей удалось вывести 4 человека. Позже полностью обвалилась крыша и некоторые перекрытия. Через некоторое время удалось ликвидировать открытое здание. Информации о пострадавших нет. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

Ранее мы писали, что в ДТП на КАД пострадали три ребенка и их мать.

Видео: Вконтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"