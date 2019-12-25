В Красносельском районе 2 сентября откроют две школы

В школе № 509 есть два бассейна, мастерские, большой актовый зал.

В понедельник, 2 сентября, в Красносельском районе состоится открытие двух школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В 9 утра торжественно откроется здание школы № 509 на проспекте Патриотов, 24, корпус 2, строение 1. На праздник приедет и вице-губернатор Северной столицы Владимир Княгинин. Образовательное учреждение рассчитано на 825 мест. Тут есть обустроенные кабинеты физики, химии, биологии, иностранного языка, информатики. В школе будут работать мастерские, где ребят научат готовить, шить, работать с металлом и деревом. Здесь есть большой актовый зал на 512 мест, спортивные залы и два бассейна.

Строительство второго здания школы осуществлялось в соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и ООО "Дудергофский проект". Застройщик – ООО "Дудергофский проект". Стоимость работ обошлась в 2,48 млрд рублей, из них 38 млн рублей направили на монтируемое оборудование.

На территории второго здания предусмотрено единое спортивное ядро на два корпуса школы, включающее футбольное поле, площадки для игр в волейбол и баскетбол, прыжков в высоту, беговые дорожки и полосу препятствий. Пресс-служба администрации Петербурга

Ранее мы писали, что школы серии "Н" намерены снести в Петербурге.

Фото: Piter.tv